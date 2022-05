Salon Lecture Nature Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Place de la Mairie Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Priest-sous-Aixe Sur le thème suivant: “La randonnée pas à pas”. Salon du livre et Marché Bio et naturel organisé place de la mairie et dans la salle polyvalente de Saint-Priest-sous-Aixe, dimanche 15 mai à partir de 9h00.

Entrée gratuite.

