Salon – Le temps du livre et de la peinture Bersac-sur-Rivalier, dimanche 21 avril 2024.

Salon – Le temps du livre et de la peinture Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Retrouvez lors de ce 2ème salon du livre et de la peinture une quinzaine d’auteurs locaux qui dédicacent leurs ouvrages et des artistes peintres de l’association d’arts plastiques Vermillon de Bessines qui expliquent leurs différentes techniques de création : pastel, aquarelle, acrylique, huile, enluminure, dessin, encre…

Retrouvez lors de ce 2ème salon du livre et de la peinture une quinzaine d’auteurs locaux qui dédicacent leurs ouvrages et des artistes peintres de l’association d’arts plastiques Vermillon de Bessines qui expliquent leurs différentes techniques de création : pastel, aquarelle, acrylique, huile, enluminure, dessin, encre…

EUR.

16 Rue de Font Ardent

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine p.lefevre5987@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-15 par OT Monts du Limousin