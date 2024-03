SALON LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE & ZEN ATTITUDE Espace sports et loisirs La Plaine-sur-Mer, dimanche 7 avril 2024.

SALON LE PRINTEMPS DU BIEN-ÊTRE & ZEN ATTITUDE Espace sports et loisirs La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Salon du bien-être à La Plaine-sur-Mer: l’évènement qui fait du bien!

Offrez-vous une parenthèse de bien-être lors du salon « Le Printemps du Bien-être & Zen Attitude » qui se tiendra à La Plaine-sur-Mer.

Cet événement incontournable rassemblera 36 exposants passionnés par le bien-être et l’art de vivre zen.

Que vous soyez à la recherche d’un nouveau souffle, d’une méthode de relaxation ou simplement curieux de découvrir des pratiques holistiques, ce salon est fait pour vous !

Au programme :

conférences et ateliers gratuits animés par des professionnels expérimentés

expositions et démonstrations

espace détente et bien-être profitez d’un massage relaxant, d’un soin énergétique ou d’une séance de sophrologie et bien plus encore

boutiques créateurs, produits Aloe Vera…

Info pratique

restauration sur place

tombola gratuite

Pour plus d’informations sur les conférences et les ateliers, téléchargez les programmes en bas de la page.

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Espace sports et loisirs Avenue des sports

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathzenattitude2021@gmail.com

