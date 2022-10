SALON : LE LIVRE ET SES MÉTIERS D’ART Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Montreuil-Bellay 7ème édition du salon. Au programme : reliure, dorure, restauration, calligraphies, héraldique, paléographie…sont déclinées sous leurs diverses techniques et spécificités, des plus anciennes aux plus contemporaines. 72 exposants sont attendus. animalibri@gmail.com https://www.animalibri.fr/ Montreuil-Bellay

