SALON : LE LIVRE ET SES MÉTIERS D’ART Montreuil-Bellay, 17 février 2023, Montreuil-Bellay .

SALON : LE LIVRE ET SES MÉTIERS D’ART

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

2023-02-17 – 2023-02-17

Montreuil-Bellay

Maine-et-Loire

Venus de toute la France et de la zone européenne, artistes et artisans d’art – calligraphie, livre d’artiste, enluminure, gravure, reliure, restauration, papier d’art – fournisseurs d’outillage et de matières premières, librairies et édition d’art, en tout plus de 70 exposants feront découvrir les techniques et les créations qui illuminent les beaux livres, du Moyen Âge à nos jours.

7ème édition du salon « le livre & ses métiers d’art » . Venus de toute la France et de la zone européenne, en tout plus de 70 exposants feront découvrir les techniques et les créations qui illuminent les beaux livres, du Moyen Âge à nos jours.

animalibri@gmail.com https://www.animalibri.fr/

Montreuil-Bellay

dernière mise à jour : 2022-12-14 par