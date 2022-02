Salon : L’art du Verre Sainte-Hélène-Bondeville, 21 mai 2022, Sainte-Hélène-Bondeville.

Salon : L’art du Verre Rue Poret de Blosseville Centre Culturel Sainte-Hélène-Bondeville

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 Rue Poret de Blosseville Centre Culturel

Sainte-Hélène-Bondeville Seine-Maritime Sainte-Hélène-Bondeville Seine-Maritime

Monsieur le Maire de Sainte-Hélène – Bondeville et l’association “Le Lieu des temps” et les Vitraux Loisel organisent le 21 et 22 Mai 2022 au centre culturel de Saint-Hélène-Bondeville un salon sur “L’art du Verre”.

Au programme ?

Expo-Vente et démonstrations

Afin de vous de faire découvrir différents métiers du verre de nombreux artistes seront présents :

Deux souffleurs en démonstrations (Luigi Dei Rossi et Francis Lefevre)

Une perlière qui fabriquera sur place (Marie Corrieu)

Deux sculpteurs sur verre dans deux techniques différentes (Jacky Gruet et Jean-Luc Lambret)

Trois vitraillistes avec démonstrations dans trois techniques différentes : Vitrail au plomb – Grisaille – méthode Tiffany (Olivier et Nanou Collard ainsi que Ludivine Rougeolle)

̀

̀

Centre Culturel : Rue Poret de Blosseville hameau de Bondeville 76400 Sainte-Hélène-Bondeville

Entrée libre

GRATUIT

Monsieur le Maire de Sainte-Hélène – Bondeville et l’association “Le Lieu des temps” et les Vitraux Loisel organisent le 21 et 22 Mai 2022 au centre culturel de Saint-Hélène-Bondeville un salon sur “L’art du Verre”.

Au programme ?

Expo-Vente et…

vitraux.loisel@free.fr +33 2 35 28 16 45 http://www.sainte-helene-bondeville.com/COMMUNES_WEB/FR/

Monsieur le Maire de Sainte-Hélène – Bondeville et l’association “Le Lieu des temps” et les Vitraux Loisel organisent le 21 et 22 Mai 2022 au centre culturel de Saint-Hélène-Bondeville un salon sur “L’art du Verre”.

Au programme ?

Expo-Vente et démonstrations

Afin de vous de faire découvrir différents métiers du verre de nombreux artistes seront présents :

Deux souffleurs en démonstrations (Luigi Dei Rossi et Francis Lefevre)

Une perlière qui fabriquera sur place (Marie Corrieu)

Deux sculpteurs sur verre dans deux techniques différentes (Jacky Gruet et Jean-Luc Lambret)

Trois vitraillistes avec démonstrations dans trois techniques différentes : Vitrail au plomb – Grisaille – méthode Tiffany (Olivier et Nanou Collard ainsi que Ludivine Rougeolle)

̀

̀

Centre Culturel : Rue Poret de Blosseville hameau de Bondeville 76400 Sainte-Hélène-Bondeville

Entrée libre

GRATUIT

Rue Poret de Blosseville Centre Culturel Sainte-Hélène-Bondeville

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp