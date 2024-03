Salon « L’Art dans tous ses états » Salle des Fêtes Saint-Pantaléon-de-Larche, vendredi 22 mars 2024.

La troisième édition du salon l’art dans tous ses états se déroulera le 22, 23 et 24 mars 2024 à la salle des fêtes de Saint-Pantaléon-de-Larche. Cette nouvelle édition comptera 20 artisans et métiers d’art.

L’entrée est gratuite.

Le public pourra trouver des pièces uniques réalisées manuellement et en petites séries. Des ateliers y seront également proposés.

De nombreux savoir-faire seront représentés.

Le salon regroupera 20 exposants artisans Marbreuse papier, dentelière carton, relieuse, calligraphe enlumineur architecte végétal, sculptrice sur terre, sculptrice œufs d’autruche, sculpteur bois, coutelier, tourneur sur bois, fileuse de verre, céramiste, sellière…

Métiers méconnus mais reconnus, tous seront là pour partager un moment exceptionnel. .

