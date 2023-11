Marché de Noël à Salon Salon-la-Tour Catégories d’Évènement: Corrèze

Salon-la-Tour Marché de Noël à Salon Salon-la-Tour, 3 décembre 2023, Salon-la-Tour. Salon-la-Tour,Corrèze Stands : artisanat, livres, métiers de bouche…

9h à 17h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. . Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Stalls: crafts, books, food…

9 a.m. to 5 p.m. Puestos: artesanía, libros, alimentación…

de 9 a 17 h. Stände: Kunsthandwerk, Bücher, Lebensmittelhandwerk…

9h bis 17h. Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Salon-la-Tour Autres Adresse Ville Salon-la-Tour Departement Corrèze Lieu Ville Salon-la-Tour latitude longitude 45.50468;1.53828

Salon-la-Tour Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-la-tour/