Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet, samedi 27 avril 2024.

Petits et grands lecteurs (au propre comme au figuré !) sont invités à la rencontre d’une trentaine d’auteurs, autour de la culture maritime et plus largement, la culture bretonne.

Cette année, le thème est « Bretagne, fenêtre sur le monde ». Entrée libre de 10 h à 18 h.

Les auteurs de cette 17e édition seront notamment (liste non exhaustive)

François Bellec, Peintres officiels de la Marine d’hier à aujourd’hui ; Hervé Bellec, La balade de Bob Kerjan ; Jean-Pierre Boulic, Quelques miettes tombées du poème ; Joël Cornette, Une brève histoire bretonne ; Laurence Devillairs, Petite philosophie de la mer ; Stéphane Dugast, Paul-Emile Victor, le souffle de l’aventure ; Aïcha Dupoy de Guitard & Hélène du Gouezou, Mondes Arrée ; Gildas Java, Les Haïkus du jazz ; Jean-Luc Le Cleach, Rêver au jardin (Le jardin s’ouvre sur l’univers) ; Yves-Marie Paulet, Gérard Le Bouëdec & Olivier Corre, Le littoral Le passé futur de la Bretagne du XVè au XXIè siècle ; Grégory Pol, Saint-Pierre-et-Miquelon, terre de passions ; Joël Raguénès, Yann, saint-bernard de la mer ou encore Julien Solé, Monsieur Léon, T2.

Cinq conférences sont également proposées, elles-aussi en accès libre

Samedi 27 avril

• 14 h 30 /16 h Avis de tempête sur les océans conjuguer les défis politiques et climatiques par Cyrille P.Coutansais

• 16 h 30 / 18 h Une autre histoire de la vie pour partager les milieux vivants par Véronique Le Ru

Dimanche 28 avril

• 10 h 30 / 12 h Le monde en surchauffe par Stéphane Dugast

• 14 h / 15 h 30 La mer une expérience de la beauté par Laurence Devillairs

• 16 h /17 h 30 Michel Thersiquel. L’exigence de la simplicité par Cristhine Le Portal

Sans oublier les expositions, dont celle réalisée avec les élèves du collège Dom-Michel & l’ehpad du Conquet autour du livre de Cyrille Coutansais, La mer, une infographie ; la dictée ludique du samedi matin (50 places, réservation sur dicteemerenlivres@gmail.com.

Bref, un programme dense pour célébrer la mer et la Bretagne ! .

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Rue Lieutenant Jourden Espace Tissier

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne annaig.huelvan@leconquet.bzh

