Salon La Magie des Minéraux Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Salon La Magie des Minéraux Colmar, 12 février 2022, Colmar. Salon La Magie des Minéraux Colmar

2022-02-12 10:00:00 – 2022-02-13 19:00:00

Colmar Haut-Rhin EUR Découvertes pour tous les âges, pour toute la famille, les collectionneurs, les passionnés et amateurs. Minéraux du monde entier, bijoux de créateurs, litho. Egalement, troisième espace bien-être pour vous permettre de retrouver vos soins naturels, énergétiques ou sonores. Thérapies alternatives, voyance et conférences (gratuites dans le salon). Salon européen des minéraux, créations et espace bien-être. +33 3 90 50 50 50 Découvertes pour tous les âges, pour toute la famille, les collectionneurs, les passionnés et amateurs. Minéraux du monde entier, bijoux de créateurs, litho. Egalement, troisième espace bien-être pour vous permettre de retrouver vos soins naturels, énergétiques ou sonores. Thérapies alternatives, voyance et conférences (gratuites dans le salon). Colmar

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse Ville Colmar lieuville Colmar

Colmar Colmar https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/