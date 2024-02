Salon Kamo Con 2024 Parc des Expositions de Dijon Dijon, samedi 6 avril 2024.

Après avoir accueilli 10 500 visiteurs en 2023, Kamo Con revient les 6 & 7 avril 2024 au Parc des Expos de Dijon dans un nouveau hall sur une surface totale de 9000 m2 !

Organisé par l’association Kamo Event, KAMO CON est le salon pour les amoureux de culture asiatique et geek, d’Heroic Fantasy, Mangas/BD/Comics, animés, jeux vidéos, jeux de rôles et plateau, danse, cosplay, mais aussi de sport comme les arts martiaux, le catch ou la boxe.

Durant deux jours, vous pourrez retrouver une centaine d’exposants, créateurs et professionnels, de nombreuses associations culturelles et stands d’animation, conférences, mais également des invités comédiens, youtubers, cosplayers, danseurs et dessinateurs… etc.

Participez également à des démonstrations sportives ou des expositions dédiées aux dessinateurs et cosplayeurs invités.

Vous pourrez aussi retrouver de nombreuses animations sur nos deux scènes dédiées Défilés, concerts, foire aux questions, concours danse et cosplay… .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté kamo.event@gmail.com

