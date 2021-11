Salon JobFest – Lille 2022 (16/ 17 mars 2022) Kinepolis Lomme, 16 mars 2022, Lomme.

[http://www.jobfest.fr](http://www.jobfest.fr)eudi 17 mars 2022 au Kinépolis de Lomme (près de Lille), le « Jobfest » insufflera une nouvelle dynamique aux salons de recrutement. Au programme des rencontres authentiques, des conseils et un CV dématérialisé… Plus de 1 000 postes seront à pourvoir, tous contrats confondus (CDI, CDD, Intérim, Alternance…) dans de nombreux secteurs d’activité (santé, logistique, banque, commerce, transport, informatique, médias, agro-alimentaire, distribution, etc.). Participer au Jobfest vous permettra de rencontrer et de faire connaissance avec des recruteurs, de présenter votre profil et de transmettre facilement votre CV au format numérique grâce à l’application Salons Emploi L4M, de demander des informations pour entamer une formation ou répondre à vos questions sur la VAE, la reconversion, le bilan de compétences… L’événement est entièrement gratuit et tous les profils sont les bienvenus ! Le jour J, toutes les mesures sanitaires seront en place pour vous accueillir en toute sécurité. Retrouvez toutes les infos pratiques sur : www.jobfest.fr

