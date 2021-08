Paris Paris Event Center Paris Salon Jeunes d’Avenirs Paris Event Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salon Jeunes d’Avenirs Paris Event Center, 14 septembre 2021, Paris. Salon Jeunes d’Avenirs

du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre à Paris Event Center

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Avec ou sans diplôme ? En recherche d’un emploi, d’une alternance, d’une formation ou de conseils ? Jeunes d’Avenirs est fait pour vous ! Conseils personnalisés, ateliers pour booster votre recherche (coaching, relooking, impro…), un village emploi sur lequel vous retrouverez par secteurs toutes les entreprises qui recrutent,… Consultez les offres sur [https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/](https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Un salon pour les 16-30 ans Paris Event Center 20 avenue de la porte de la villette, paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Event Center Adresse 20 avenue de la porte de la villette, paris Ville Paris lieuville Paris Event Center Paris