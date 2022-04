Salon Intervin Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Salon Intervin Vienne, 30 avril 2022, Vienne. Salon Intervin Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 19:00:00 19:00:00 Le Manège 30 Avenue Général Leclerc

Vienne Isère EUR 4 4 Le salon Intervin met à l’honneur les vins d’ici et d’ailleurs. Ce rendez-vous 2022 sera marqué par la présence de 65 exposants (vignerons, brasseurs, bouilleur de cru, etc) . Pour cette édition 2022, le salon s’accompagne d’animations sonores, visuelles. agence1ercercle@orange.fr +33 6 62 05 47 07 Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Ville Vienne lieuville Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne Departement Isère

Vienne Vienne Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Salon Intervin Vienne 2022-04-30 was last modified: by Salon Intervin Vienne Vienne 30 avril 2022 Isère vienne

Vienne Isère