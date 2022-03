Salon international du tourisme de Nantes – ANNULÉ Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salon international du tourisme de Nantes – ANNULÉ Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 30 avril 2022, Nantes. 2022-04-30 Le salon, prévu en janvier 2022 puis reporté du 29 avril au 1er mai 2022, est finalement annulé. Il reviendra en 2023 : du 27 au 29 janvier.

Le salon, prévu en janvier 2022 puis reporté du 29 avril au 1er mai 2022, est finalement annulé. Il reviendra en 2023 : du 27 au 29 janvier. Le Salon International du Tourisme et des Loisirs propose chaque année de nombreuses animations, des conférences pour les étudiants en tourisme (conférences sur le secteur du tourisme, ses métiers, ses caractéristiques et son devenir.

