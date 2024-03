Salon international du Tatouage Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Salon international du Tatouage Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous exceptionnel qui mettra en lumière 220 exposants dont 180 artistes tatoueurs venus d’une douzaine de pays Thaïlande, Canada, Pologne, Espagne, Polynésie française, Chili, etc.

En exclusivité, venez découvrir la plus grande exposition nomade au monde dédiée à l’art du tatouage !



Des centaines de pièces uniques, historiques et bluffantes seront exposées pour le plus grand bonheur des passionnés d’histoire et de tatouage.

Au programme, des animations qui feront monter la température :



Du burlesque et de l’effeuillage avec Red Peony

Un show pin-up avec Sherry BB

Du cabaret avec Jessica Rabbit

Du Pole-danse avec Viktoria

Flashmob et Spectacle urbain

Des concours de tattoo pour élire les plus beaux tatouages réalisés



Du côté des tatoueurs, une diversité de styles et tout autant de talents :

Du tatouage thaïlandais traditionnel SAK YANT

Du graphisme, du lettrage

Du réalisme traditionnel et moderne

Du néo trad, du old school et du new school

De la fine line, du floral et de l’ornemental

De la pop culture, du comics, et encore bien d’autres styles proposés

Le Salon International du Tatouage de Marseille promet d’être un rendez-vous inoubliable pour tous passionnés, débutants, ou simplement curieux, de tous âges et de tous horizons. Venez vivre une expérience unique dans une atmosphère festive et accueillante. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Salon international du Tatouage Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille