Salon international de la Pastel, la réussite de la première édition de ce salon a incité l Association Culturelle et Artistique de Saint Brisson à renouveler le rendez vous. Le salon réunira 32 pastellistes ainsi que 4 sculpteurs Entrée libre Des stages seront par ailleurs proposés par ceux-ci : – les 16 et 17 octobre : Dany Denis – les 23 et 24 octobre : Sharon Coupland – du 20 au 31 octobre : Michel Bordas – du 5 au 7 novembre : Alexis Le Borgne Informations et modalités de participation, contactez : aca45@orange.fr

Saint Brisson sur Loire Rue des Ruets, Espace Seguier, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T12:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T11:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-01T13:00:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-02T13:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T11:00:00;2021-11-07T13:00:00 2021-11-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire Autres Lieu Saint Brisson sur Loire Adresse Rue des Ruets, Espace Seguier, Saint-brisson-sur-loire Ville Saint-brisson-sur-loire lieuville Saint Brisson sur Loire Saint-brisson-sur-loire