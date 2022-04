Salon International du Livre de montagne – 32e édition Passy Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Salon International du Livre de montagne – 32e édition Passy, 5 août 2022, Passy. Salon International du Livre de montagne – 32e édition Parvis des Fiz 255, rue Arsène Poncet Passy

2022-08-05 – 2022-08-07 Parvis des Fiz 255, rue Arsène Poncet

Passy Haute-Savoie Passy Au pied des Fiz et face au Mont-Blanc, le Salon International du Livre de montagne est un événement phare de l’été, temps fort de rencontres et d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée. salon.livre.montagne@orange.fr +33 4 50 78 17 87 https://www.salondulivrepassy.com/ Parvis des Fiz 255, rue Arsène Poncet Passy

