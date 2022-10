Salon international du disque Halle de La Trocardière, 3 décembre 2022, Rezé.

2022-12-03

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 3€ – Gratuit pour les – 12 ans Tout public

Les 3 et 4 décembre, la Halle de la Trocardière accueil la 15e édition du Salon international du disque. Un événement qui au cours des années est devenu LE rendez-vous incontournable des fans de musique, des diggers, des DJs et autres amateurs de vinyle. Avec plus de 100 détaillants, disquaires professionnels, maisons de disque et grands collectionneurs de toute la France, et même de plus loin, le salon offre le plus grand large choix de vinyle et de cd de tout le grand Ouest. Ne soyez pas surpris si vous croisez des vedettes à la recherche de leurs propres productions originales. Le salon attire et accueille de nombreux artistes et personnes qui travaillent dans le monde de la musique. Il y en aura pour tous les goûts : yé-yés, pop-rock, métal, reggae, R’n B… Et toutes les bourses, des albums soldés aux disques d’or, en passant par les disques neufs et d’occasion. Tous les formats y sont représentés : vinyle, CD, Blu-ray, DVD, flexi, picture-disc… On y trouve également des ouvrages ou des objets de collection consacrés aux artistes. Contrairement à la vente sur internet, on peut toucher, vérifier l’état du disque et de sa pochette, en négocier le prix. Plus d’infos

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/