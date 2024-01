Salon international des minéraux de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Sous la Halle de Martigues, une cinquantaine d’exposants sur 2000 m carré proposera petits et grands fossiles, minéraux bruts ou travaillés en lampes et objets de décoration, bijoux, pierres fines, précieuses ou ornementales, météorites…

C’est la 7 e édition en 2024.

Accédez à une offre considérable adaptée à tous les budgets et faites de bonnes affaires !

Emerveillez-vous devant une fabuleuse diversité de pierres aux multiples formes et couleurs.

Comprenez l’histoire et l’origine des pierres, comment elles sont extraites, taillées et montées en bijou.

Découvrez des créateurs de bijoux talentueux dont le travail sublime la pierre.

Partagez des moments authentiques avec des exposants du monde entier, intarissables sur les richesses de leur pays et heureux de transmettre leurs connaissances et leur passion pour les pierres.

Faites gratuitement identifier vos pierres.

Dénichez des cadeaux originaux pour vos proches.



– Pierres brutes : minéraux et cristaux de collection pour petits et grands !

– Pierres taillées à faire monter (Gemmes).

– Bijoux originaux et uniques en pierres naturelles et métaux précieux.

– Pierres sculptées ou polies (sphères, statuettes, objets divers).

– Fossiles.

– Météorites.

– Démonstration de taille de pierres précieuses.



Origine des exposants : France, Pakistan, Maroc, Espagne, Madagascar, Italie, Belgique, Allemagne, Mexique, etc…



Une Loterie gratuite afin de gagner de minéraux, fossiles, dents de dinosaures, bijoux. Un tirage toutes les heures.

EUR.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme de Martigues