Salon international des Alpagas (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde, dimanche 7 avril 2024.

Salon international des Alpagas (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Cette édition 2024 de notre Salon International des Alpagas, le cinquième organisé par l’association Royal Alpaga , s’annonce

tout aussi formidable que celle de l’an dernier. Notre Salon rassemblera une centaine d’animaux, il comportera deux

volets La partie toisons et la partie modèles et allures. Au programme un marché d’artisans en plus du concours. Cette année le juge sera Joanne Bridge.

Le samedi 6 avril de 9 h à 18h et le dimanche 7 avril de 9h à 17h. .

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

