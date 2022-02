Salon international de l’agriculture – séquence européenne Paris Expo – Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo – Porte de Versailles

Cet espace présentera : * Le rôle de la présidence tournante * La contribution de l’Union européenne à l’agriculture et à l’alimentation * Les ambitions de la France en matière agricole * Les sujets que la France mettra en valeur au niveau européen durant sa présidence.

Plein tarif : 15e. Etudiant : 8e. Groupe : 13e. Visiteur porteur d’une carte PMR : 10e. Accompagnateur : 10e. Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 8e. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Billetterie en ligne pour les pleins tarifs et tarifs réduits

Lors du Salon international de l’agriculture 2022, un espace dédié à la présidence française du Conseil de l’Union européenne sera ouvert au public, au sein du hall 4 du Salon. Paris Expo – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Paris Quartier Saint-Lambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

