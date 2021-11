Paris Salon International de l’Agriculture de Paris Paris Salon International de l’Agriculture, au Parc des expositions, porte de Versailles (75) Salon International de l’Agriculture de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Toutes les dates de l’Agenda EspriTraiT sur http://www.espritrait.com/agenda.html L’univers « Elevage et ses filières » accueille le plus grand rassemblement d’animaux représentatif des 330 races en exposition (…) chevaux de trait (…) plus de 3850 animaux présents sur le salon Salon International de l’Agriculture de Paris Paris Porte de Versailles Paris Quartier Saint-Lambert

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:30:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:30:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:30:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:30:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:30:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:30:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:30:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:30:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:30:00

