Salon International de l'Agriculture 2023 PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES, 25 février 2023, PARIS.

Le Salon International de l’Agriculture revient du 25 février au 5 mars 2023 (de 09h00 à 19h00 tous les jours) ! Retrouvez les éleveurs et leurs animaux, dégustez le meilleur des produits de nos régions et du monde, et découvrez les métiers de l’agriculture. Le Salon International de l’Agriculture est le lieu idéal pour une sortie avec des enfants. Venez satisfaire leur curiosité et profiter d’animations pédagogiques en famille ! Gratuit pour les moins de 6 ans (avant date anniversaire des 6 ans), donc il n’y a pas besoin de billet mais pensez à apporter une carte d’identité ou un livret de famille.

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

