2022-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-29 17:00:00 17:00:00

Bar-le-Duc Meuse Le Salon International de la Saint Valentin est un salon de vente organisé par les lycéens du lycée Émile Zola. Vous retrouverez sur le salon de nombreux produits venant des 4 coins du globe : bijoux de Murano, produits d’Iran, de Pologne, etc. Des produits provenant des commerces du territoire seront également présentés : produits de beauté, bougies à bijoux, chocolats … et beaucoup d’autres plaisirs à offrir ! +33 6 64 92 48 95 Lycée Émile Zola

