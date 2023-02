Salon international de la photo, 4 mars 2023, Riedisheim Riedisheim.

Salon international de la photo

20 rue d’Alsace Riedisheim Haut-Rhin

2023-03-04 – 2023-03-05

Riedisheim

Haut-Rhin

Riedisheim

EUR Ce salon de la photo présente des expositions, propose des stages, une bourse photo et des ateliers pour le grand public. Venez découvrir des centaines de photos couleur ou noir et blanc. Un événement incontournable pour les amateurs et les spécialistes !

Ce salon de la photo présente des expositions, propose des stages, une bourse photo et des ateliers pour le grand public. Venez découvrir des centaines de photos couleur ou noir et blanc. Un événement incontournable pour les amateurs et les spécialistes !

+33 3 89 44 61 60

Riedisheim

dernière mise à jour : 2023-02-17 par