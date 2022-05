Salon International de la pêche au coup, 4 novembre 2022, .

Salon International de la pêche au coup

2022-11-04 – 2022-11-06

Un événement comme celui-ci c’est notamment l’occasion de découvrir les toutes dernières nouveautés en termes de matériels et d’équipement. Plus de 9000 m2 d’exposition et 60 marques d’exposants vous attendent tout le week-end. L’occasion de découvrir des produits introuvables et d’échanger avec les meilleurs spécialistes.

Un week-end également rythmé de nombreux temps forts avec notamment des conférences et une compétition internationale !

accueil.megacite@megacite.fr +33 3 22 66 33 33 https://www.sipac-amiens.com/fr

