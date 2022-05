[Salon] international de la laine Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Catégories d’évènement: 76550

Tourville-sur-Arques

[Salon] international de la laine Tourville-sur-Arques, 24 septembre 2022, Tourville-sur-Arques. [Salon] international de la laine Tourville-sur-Arques

2022-09-24 – 2022-09-25

Tourville-sur-Arques 76550 La laine est à l’honneur sur le territoire du lin. Nous réunissons autour du thème de la laine une sélection d’exposants, venus de France et d’Europe :

– partager notre passion pour les couleurs, les matières, le tricot, le feutrage, le filage, le crochet et le « fait main ».

– mettre en valeur le travail artisanal, explorer les savoir-faire, échanger.

