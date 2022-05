Salon international d’art contemporain : ART3F Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne L’ambition de ce salon dédié à l’art contemporain ? ART3F bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements culturels un côté humain et chaleureux.

Sans code, sans préjugé et décomplexé, ce salon est un savant mélange entre l’art coup de cœur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du moment.

Autant de raisons de partir à la découverte de l’art en famille. Sur place, restauration à toute heure pour une pause dans une ambiance jazzy (musique live). Le vernissage officiel du salon se déroulera le vendredi à partir de 18h.

Chaque exposant fera son propre vernissage sur son stand, afin de favoriser les échanges et permettre les premiers coups de cœur. Rappel :

La soirée de vernissage est ouverte à tous les visiteurs.

Les personnes ne disposant pas d’invitation devront cependant s’acquitter du prix d’entrée à l’accueil du salon. info@art3f.com https://www.art3f.fr/index.php/fr/reims Parc des expositions Allée Thierry Sabine Reims

