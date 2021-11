Vervins Vervins Aisne, Vervins Salon ID’KDO Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

Salon ID’KDO Vervins, 20 novembre 2021, Vervins. Salon ID’KDO Vervins

2021-11-20 – 2021-11-21

Vervins Aisne Les entreprises dynamiques du Vervinois en partenariat avec la ville de Vervins organisent un salon ID’ KDO avec une quarantaine de créateurs et artisans de notre région. Un énorme choix d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année … Les entreprises dynamiques du Vervinois en partenariat avec la ville de Vervins organisent un salon ID’ KDO avec une quarantaine de créateurs et artisans de notre région. Un énorme choix d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année … +33 3 23 98 00 30 Les entreprises dynamiques du Vervinois en partenariat avec la ville de Vervins organisent un salon ID’ KDO avec une quarantaine de créateurs et artisans de notre région. Un énorme choix d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année … OT du Pays de Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vervins Autres Lieu Vervins Adresse Ville Vervins lieuville Vervins