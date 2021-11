Paris Espace Cinko île de France, Paris SALON IDÉES JAPON Espace Cinko Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SALON IDÉES JAPON Espace Cinko, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 18 au 20 novembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

3 jours d’exposition-vente pour trouver des idées cadeaux de Noël de style japonais ! Cette année, le Salon Idées Japon fêtera ses 10 ans de présence à l’Espace Cinko, situé dans le quartier de l’Opéra à Paris. C’est 3 jours d’exposition-vente sur 200 m² pour trouver des idées cadeaux de Noël de style japonais ! Pour cette nouvelle édition du 18 au 20 novembre, il réunira plus de 30 créateurs, artistes et spécialistes franco-japonais, une belle occasion de venir les rencontrer dans une ambiance conviviale pour échanger en direct avec eux. Une grande variété de créations et d’objets sera présentée : accessoires, bijoux, art, calligraphies, cartes, papiers, objets déco, céramiques, poupées, sacs, chapeaux, kimonos enfants, kimonos vintage, tissus, pâtisseries, thé, épices, boissons… De nombreux ateliers de création sur des thèmes variés sont également programmés . Toutes les informations en détail sur : www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-ateliers Toute l’année, Idées Japon propose des idées cadeaux de style japonais en ligne et des informations pratiques sur le Japon en France Événements -> Salon Espace Cinko 12-18 Passage Choiseul Paris 75002

juil, 14 : Pyramides (135m) 3 : Quatre-Septembre (210m)

Contact : Association Jipango 0177513252 jipangocreation@gmail.com http://www.ideesjapon.com https://www.facebook.com/Ideesjapon Événements -> Salon Noël;Expos

Date complète :

2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

Idées Japon

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Espace Cinko Adresse 12-18 Passage Choiseul Ville Paris lieuville Espace Cinko Paris