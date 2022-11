Salon idées japon : 3 jours d’exposition-vente Espace Cinko Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Salon idées japon : 3 jours d’exposition-vente Espace Cinko, 17 novembre 2022, Paris. Du jeudi 17 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

. gratuit

Trois jours d’exposition-vente en présence de 43 créateurs et spécialistes franco-japonais pour trouver des idées cadeaux de Noël de style japonais ! 3 jours d’exposition-vente sur 300 m² en présence de 43 créateurs, artistes et spécialistes franco-japonais pour trouver des idées cadeaux de Noël de style japonais ! Le Salon Idées Japon se déploiera sur 2 niveaux à l’Espace Cinko situé dans le quartier de l’Opéra.

D’un succès toujours grandissant, il est devenu un rendez-vous incontournable pour un shopping de fêtes d’inspiration nippone ! Une grande variété de créations et d’objets sera proposée : accessoires, art, bijoux, céramique, objets déco, cartes, calligraphie, papiers, livres, pochettes et sacs, chapeaux, poupées, tissus et kimonos, thé, saké, miso, pâtisserie … C’est l’occasion de trouver des idées de cadeaux originaux de style japonais, mais aussi de rencontrer des créateurs japonais en direct. Présentation de chacun des 43 exposants du salon Cette année, une dizaine d’ateliers-création et des mini-conférences sur le koji (ferment) seront au programme. ATELIERS AU PROGRAMME : Broche brodée en Nuidô, Bénédicte Riou (association NUIDO France) Boules de Noël en soie d’obi, technique du kimekomi, Junko Fukuda (Wa-Miyabi) Estampes et netsuke, Denis Naoki Brugerolles (Galerie Yamato) Usagi, lapin en tissu crêpe chirimen, Kaoru Diop (Atelier Tchaba) Furoshiki, art de l’emballage, sacs et écobags et Initiation au Katazome, teinture au pochoir, Akiyo Kajiwara (association Talachiné) Carte E-tegami « image-message », Valérie Eguchi. « La magie du kôji », recettes simples, Hervé Durand (La Kura de Bourgogne) Plus de détails sur les Ateliers : https://www.ideesjapon.com/atelier-2022/ Le Salon Idées Japon est organisé par l’association Jipango, en partenariat avec le journal Idées Japon www.ideesjapon.com Espace Cinko 12-18, passage Choiseul, Paris 2e 75002 Paris Contact : https://www.ideesjapon.com/salon-2022/ https://www.facebook.com/Ideesjapon https://www.facebook.com/Ideesjapon https://www.ideesjapon.com

