Salon ID week-end Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Salon ID week-end Nice, 30 septembre 2022, Nice. Salon ID week-end Quai Amiral Infernet Port de Nice Nice

2022-09-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00 19:00:00 Quai Amiral Infernet Port de Nice

Nice Alpes-Maritimes Grâce au salon Id Week-End, (Re)découvrez votre région grâce aux offres et activités proposées par nos experts ! Pour des moments inoubliables, le salon Id Week-End est votre meilleure source d’inspiration près de chez vous… info@idweekend.fr https://www.idweekend.fr/ Quai Amiral Infernet Port de Nice Nice

