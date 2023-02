Salon ID Créatives 2023 Centre culturel Le Family Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

2023-03-11 – 2023-03-12

Premier salon landernéen de loisirs créatifs et savoir-faire.

Papiers, scrapbooking, couture, broderie, arts visuels, mixed media, customisation, cosmétiques maison…

Vente de matières, matériel et consommables.

Ateliers, démonstrations et animations tout le week-end : customisation de chaussures, animations de briques le dimanche…

En partenariat avec l'Espace culturel Leclerc de Landerneau, le Télégramme, les marques POSCA et Artemio. contact@laboitealettres.bzh +33 7 86 94 35 81

