2022-10-29 – 2022-11-01

Finistre Morlaix Plus de 200 exposants et 10 000 m2 de stands dédiés à l’habitat, la gastronomie et les vins, le jardin, la mode, l’automobile, le nautisme et les loisirs.

Plus de 200 exposants et 10 000 m2 de stands dédiés à l'habitat, la gastronomie et les vins, le jardin, la mode, l'automobile, le nautisme et les loisirs.

Cadeaux, jeux et animations vous attendent durant ces 3 jours d'expositions.

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX

