SALON HABITAT & JARDIN Saumur, vendredi 15 mars 2024.

Sur les thématiques de l’habitat et du jardin, près de 150 exposants sont présents pour conseiller les visiteurs et proposer leurs produits et idées durant les 3 jours d’ouverture du salon.

Le Parc-Expo accueille la 23ème édition du Salon Habitat & Jardin de Saumur du 15 au 17 mars 2024. Près de 150 exposants, pour la plupart locaux, sont réunis afin de répondre aux nombreuses demandes des 11500 visiteurs attendus sur ces 3 jours d’exposition.

Pour cette édition, le jardin est mis à l’honneur ! Du choix des plantes au style de revêtement, en passant par la sélection du mobilier et de l’éclairage les perspectives sont vastes pour donner du style à ce coin de verdure, loin des regards indiscrets.

Vous pouvez également repenser votre habitat grâce aux spécialistes en construction, rénovation, équipement intérieur et aménagement extérieur réunis pour vous accompagner dans la concrétisation de vos idées ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-15 19:00:00

Avenue du Breil

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@l-e-o.fr

