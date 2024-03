SALON HABITAT & JARDIN Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte, dimanche 17 mars 2024.

SALON HABITAT & JARDIN Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte Vendée

Profitez de cet espace privilégié pour réaliser l’ensemble de vos projets maison et découvrir les métiers de la construction, de la rénovation, de la décoration mais aussi de l’aménagement intérieur et extérieur.

Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et extérieur l’habitat sera à l’honneur lors de ces 3 jours d’ouverture.

Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer les professionnels présents et ainsi, concrétiser tous vos projets ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

