SALON HABITAT IMMOBILIER DÉCORATION Angers, 23 septembre 2022, Angers.

SALON HABITAT IMMOBILIER DÉCORATION Route de Paris Parc des Expositions Angers

2022-09-23 – 2022-09-23 Route de Paris Parc des Expositions

Angers Maine-et-Loire Angers Maine-et-Loire

Grand rendez-vous maison de la rentrée pour les 20 000 visiteurs attendus, le Salon Habitat – Immobilier accueille près de 250 exposants sur 20 000m² d’exposition. Le salon réunit en un même lieu une offre complète en termes de construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur dans le département pour toute personne ayant un projet lié à son logement.

Que vous ayez un projet de construction, de rénovation, d’aménagement intérieur ou extérieur, ou de décoration, vous pourrez en discuter avec l’un des nombreux professionnels présents et découvrir les dernières nouveautés de la maison. Le Salon Habitat – Immobilier – Décoration, c’est aussi un programme d’animations riche avec des expos, des démonstrations, des conférences, et le Prix Régional de la Construction Bois…

+33 2 41 93 40 40

Route de Paris Parc des Expositions Angers

