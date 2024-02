SALON HABITAT IMMOBILIER DÉCORATION Angers, lundi 23 septembre 2024.

Le salon réunit en un même lieu une offre complète dans le département en termes de construction, rénovation, immobilier, aménagement, décoration, jardin pour tout porteur de projet lié à son logement.

Acheter un terrain, construire ou rénover sa maison ? Re-décorer son salon, changer sa chaudière, ou isoler son grenier ? Ou encore, prévoir une piscine pour l’été prochain ou végétaliser son terrain ? Véritable source d’inspiration, le salon est l’espace éphémère idéal pour rencontrer des professionnels, découvrir les tendances et savoir-faire locaux, bénéficier de conseils, et se donner des idées.

A travers son offre, le salon reflète les évolutions de nos modes de vie et vous permettra d’échanger de manière privilégiée avec les professionnels du secteur pour préparer votre projet ou simplement réfléchir aux évolutions de votre habitat à plus long terme.

Le Salon Habitat , c’est aussi un programme d’animations riche avec des expos, des démonstrations, des conférences, et le Prix Régional de la Construction Bois… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-23 10:00:00

fin : 2024-09-23 18:00:00

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

