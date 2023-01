Salon Habitat et Immobilier Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Salon Habitat et Immobilier Athanor, centre des cultures et congrès Rue Pablo Picasso Montluçon

2023-03-10 10:00:00 – 2023-03-11 19:00:00

Allier 3ème édition du salon de l’habitat

Entrée gratuite contact@centreathanor.com +33 4 70 08 14 40 https://www.centreathanor.com/ CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

