Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle La prochaine édition du Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires se déroulera du 24 au 28 février 2022 au Parc des Expositions de Nancy. Cette formule 3 en 1 permet de répondre à toutes les attentes des visiteurs :

– Un salon Habitat Déco dédié à la maison et à son amélioration

– Un salon des Métiers d’Art voué à la valorisation des savoir-faire d’exception

– Un salon des Antiquaires consacré aux amateurs d’objets anciens Nouveauté cette année, l’entrée sera offerte aux femmes le jeudi 24 février. En moyenne sur les trois dernières éditions cet événement a accueilli près de 22 000 visiteurs porteurs de projets qui ont pu trouver des informations de qualité auprès des 230 exposants présents dont plus de 80% sont issus de la Région Grand Est. +33 3 83 36 82 04 https://www.salonhabitatdeco-nancy.com/ Destination Nancy

