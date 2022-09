SALON HABITAT & D√âCO Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

SALON HABITAT & DÉCO Fontenay-le-Comte, 30 septembre 2022

Espace Culturel René Cassin
Fontenay-le-Comte

2022-09-30 – 2022-09-30

Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare

Fontenay-le-Comte

Vendée Le Salon Maison & Déco de Fontenay-le-Comte revient du 30 au 2 octobre à l’Espace René Cassin.

A cette occasion 100 professionnels, artistes et artisans locaux, spécialistes de l’agencement, de l’aménagement intérieur et extérieur, de l’équipement et de la construction seront réunis pour présenter les nouvelles tendances et proposer des solutions sur-mesure aux visiteurs.

Le Salon adopte des dispositifs sanitaires (allées élargies, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition‚) afin que les visiteurs puissent venir en toute sérénité se renseigner, comparer les offres et choisir des solutions adaptées à leurs projets. Au cours de ces 2 jours et demi d’exposition, vous pourrez découvrir les tendances et nouveautés, obtenir des réponses personnalisés, créer ou recréer vos espaces de vie auprês des spécialistes de la région réunis pour l’occasion. Profitez de cet espace privilégié pour réaliser l’ensemble de vos projets maison et découvrir les métiers de la construction, de la rénovation, de la décoration mais aussi de l’aménagement intérieur et extérieur. http://www.salonhabitat.net/fontenay-le-comte-octobre Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte

