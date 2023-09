CONCERT DU NOUVEL AN SALON GUSTAVE EIFFEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris CONCERT DU NOUVEL AN SALON GUSTAVE EIFFEL Paris, 31 décembre 2023, Paris. CONCERT DU NOUVEL AN SALON GUSTAVE EIFFEL a lieu à la date du 2023-12-31 à 18:00:00.

Tarif : 22 à 55 euros. Concert du Nouvel An Valses, danses et airs d’opérasairs d’opéras HAENDEL/MOZART/VERDI/BELLINI…Ave Maria SHUBERT/CACCINIPrestige du violonSTRAUSS/Valses & polka-BARTOK/Danses roumaines-PUGNANI/MASSENET…Orchestre CLASSIK EnsembleDavid Braccini, violon soloFabienne Conrad, sopranoLA TOUR EIFFELSalon Gustave EiffelAu premier étageIMPORTANT : Le concert se passe dans le salon Gustave Eiffel au premier étage de la Tour Eiffel, les clients doivent absolument être sur site au moins 1h avant afin de récupérer au kiosque Gustave Eiffel leur billet ascenseur. LA DERNIERE MONTEE S’EFFECTUE 15 MN AVANT LE DEBUT DU CONCERT, APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES. Réservez votre billet ici SALON GUSTAVE EIFFEL

