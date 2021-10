Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Salon – Grand’Ouest Innovations Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Salon – Grand’Ouest Innovations Saint-Brieuc, 13 novembre 2021, Saint-Brieuc. Salon – Grand’Ouest Innovations Carré Rosengart 16 Quai Armez Saint-Brieuc

2021-11-13 – 2021-11-13 Carré Rosengart 16 Quai Armez

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Troisième édition du salon des startups venues de Bretagne, de Normandie et des Pays de Loire. 55 startups à découvrir dans 7 villages :

Grand’Ouest Innovations est un salon grand public qui permet de découvrir 55 startups exerçant dans les domaines d’activités variés : la santé, l’alimentation, les technologies vertes, les services du futur, la mobilité, la cosmétique et les loisirs. C’est l’occasion de découvrir et tester des innovations qui pourront transformer notre quotidien de demain. Le L@bo, un espace Découverte pour le jeune public :

Les enfants pourront aussi réaliser des expériences scientifiques et ludiques au sein des ateliers du L@bo : cinéma, robotique, impression 3D, soudure, jeux de lumière, jeux vidéos, effets spéciaux… +33 2 96 76 62 89 http://www.grandouestinnovations.fr/ Troisième édition du salon des startups venues de Bretagne, de Normandie et des Pays de Loire. 55 startups à découvrir dans 7 villages :

