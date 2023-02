Salon – Grand’Ouest Innovations 4ème édition Carré Rosengart Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Faire découvrir au grand public les innovations dans divers domaines d’activités lors d’un salon regroupant des startups

de l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire), c’est le challenge de Grand Ouest Innovations !

De nombreux secteurs sont représentés, notamment la mobilité, la santé, les green Tech, la food Tech

les cosmétiques, les loisirs et les services du futur. Grand Ouest Innovations vous offre la possibilité de faire découvrir et tester les innovations qui vont transformer le

quotidien de demain ! ESPACE JEUNE PUBLIC

Le l@bo, animé par Le Temps des Sciences

Le l@bo est un espace de découverte scientifique pour petits et grands ! Parce que toute occasion est bonne pour développer curiosité et imagination, terreau de l’innovation, l’association Le Temps des Sciences et ses partenaires proposent des animations et ateliers dédiés à la découverte des sciences et des nouvelles technologies. Toute la journée, une douzaine d’ateliers permettent de découvrir de façon ludique l’univers du numérique, de s’initier à la robotique, à l’informatique et de se livrer à quelques expériences scientifiques ! +33 2 96 76 62 89 http://www.grandouestinnovations.fr/ Carré Rosengart 16 Quai Armez Saint-Brieuc

