Salon | Grandir et mieux vivre avec les écrans Nogent-sur-Oise, samedi 23 mars 2024.

Le salon « Grandir et mieux vivre avec les écrans » vise à outiller les parents pour trouver une alternative aux écrans dans le quotidien de leurs enfants et ainsi prévenir les risques de leur usage.

Ce Salon, porté par le CCAS, s’inscrit dans un projet en partenariat avec L’Education Nationale. Il est, par ailleurs, subventionné par la Politique de la ville.

Cette manifestation sera la continuité d’actions mises en place auprès des élèves de certaines écoles nogentaises.

Des ateliers parents/ enfants seront proposés par ces mêmes écoles et par de nombreux intervenants de la Mairie le service jeunesse, le service sport, le service petite enfance, la médiathèque, la MASTE ainsi que le département, les instituts « Bien naître de bébé » et « Au fil de l’eau ».

Ce salon se veut ludique et chaque enfant repartira avec un petit cadeau !

Gratuit, entrée libre0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 13:00:00

1 Place Burton

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France

