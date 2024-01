SALON GOURMAND DE MAYENNE Salle polyvalente Mayenne, samedi 16 mars 2024.

Le Salon Gourmand de Mayenne revient les 16 et 17 mars prochain à la Salle polyvalente de Mayenne.

La philosophie de notre salon, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir les produits vinicoles des différentes régions françaises, mais également les nombreuses productions locales issus de nos territoires et d’ailleurs. EUR.

Salle polyvalente Rue Voney

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire salongourmand.mayenne@gmail.com

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 20:00:00



