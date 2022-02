SALON GOURMAND DE LA MAYENNE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

SALON GOURMAND DE LA MAYENNE Mayenne, 12 mars 2022, Mayenne. SALON GOURMAND DE LA MAYENNE Salle polyvalente Rue Voney Mayenne

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle polyvalente Rue Voney

Mayenne Mayenne Mayenne La philosophie de notre salon, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir les produits vinicoles des différentes régions françaises, mais également les nombreuses productions locales issus de nos territoires et d’ailleurs. Salon organisé par l’association Les Épicuriens mayennais. salongourmand.mayenne@gmail.com La philosophie de notre salon, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir les produits vinicoles des différentes régions françaises, mais également les nombreuses productions locales issus de nos territoires et d’ailleurs. Salle polyvalente Rue Voney Mayenne

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Salle polyvalente Rue Voney Ville Mayenne lieuville Salle polyvalente Rue Voney Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

SALON GOURMAND DE LA MAYENNE Mayenne 2022-03-12 was last modified: by SALON GOURMAND DE LA MAYENNE Mayenne Mayenne 12 mars 2022 mayenne

Mayenne Mayenne