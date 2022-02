Salon gourmand Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Salon gourmand Belleville-sur-Loire, 9 avril 2022, Belleville-sur-Loire. Salon gourmand Belleville-sur-Loire

2022-04-09 – 2022-04-10

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire L’association des Journées Gourmandes de Belleville organise un Salon gourmand à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire.

Rencontrez producteurs ou artisans qui vous font goûter leurs spécialités, leurs créations, et vous prodiguent leurs bons conseils éclairés. Repas possible sur place. jgb@bellevillesurloire.fr +33 2 48 72 59 04 L’association des Journées Gourmandes de Belleville organise un Salon gourmand à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire.

Rencontrez producteurs ou artisans qui vous font goûter leurs spécialités, leurs créations, et vous prodiguent leurs bons conseils éclairés. Repas possible sur place. Belleville-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire, Cher Autres Lieu Belleville-sur-Loire Adresse Ville Belleville-sur-Loire lieuville Belleville-sur-Loire Departement Cher

Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville-sur-loire/

Salon gourmand Belleville-sur-Loire 2022-04-09 was last modified: by Salon gourmand Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 9 avril 2022 Belleville-sur-Loire cher

Belleville-sur-Loire Cher