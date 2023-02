SALON GENEVIEVE DE CHAMBURE LES ARTS FLORISSANTS SALLE DES CONCERTS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SALON GENEVIEVE DE CHAMBURE LES ARTS FLORISSANTS SALLE DES CONCERTS, 27 mai 2023, PARIS. SALON GENEVIEVE DE CHAMBURE LES ARTS FLORISSANTS SALLE DES CONCERTS. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 20:00 (2023-05-27 au ). Tarif : 51.7 à 51.7 euros. SALON GENEVIÈVE DE CHAMBURELes Arts Florissants – William Christie – Boësset, Guédron, Hume, Lambert, Le Camus, Purcell…———————————Salle des concerts – Cité de la musiqueProgramme :Pièces d’Antoine Boësset, Pierre Guédron, Tobias Hume, Michel Lambert, Sébastien Le Camus, Henry Purcell, Jean de Sainte-Colombe et Robert de ViséeDistribution : William Christie, clavecinEmmanuelle de Negri, sopranoAnna Reinhold, mezzo-sopranoCyril Auvity, ténorLisandro Abadie, basseAux côtés de chanteurs chers à son cœur, William Christie propose un deuxième hommage musical à Geneviève de Chambure. La musique française du XVIIe siècle fut une découverte majeure pour le jeune claveciniste franco-américain, à son arrivée en France dans les années 1970 ; elle fut aussi le ferment de son amitié profonde avec sa bienfaitrice à laquelle il doit tant : Geneviève de Chambure. En réunissant des pièces emblématiques de ce répertoire, dont il est aujourd’hui l’un des plus grands spécialistes, William Christie se livre ici à une évocation émouvante de sa jeunesse et d’une époque fondamentale pour la renaissance de l’interprétation baroque. Votre billet est ici SALLE DES CONCERTS PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris SALON GENEVIÈVE DE CHAMBURE

